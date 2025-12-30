LES CLOTILDES: AMOUR, EX ET ALIBI 3T D’A COTE Toulouse

LES CLOTILDES: AMOUR, EX ET ALIBI Début : 2026-04-04 à 18:45. Tarif : – euros.

Une comédie à 4 personnages écrite et mise en scène par Gérard Pinter. Déconseillée aux moins de 12 ans. Interprétée par les Clotildes.L’histoire:Clotilde la brune a la poisse. Son Peter l’a trahie et… il n’y a même plus de crème glacée. Heureusement, les copines fraîchement célibataires débarquent avec un mot d’orde : les hommes c’est never, no way, plus jamais. À un détail près : Eric, le nouveau voisin du dessous… Un risque majeur d’ébranler leurs convictions ?Avis : “Drôle, hilarant, talentueux, un spectacle à ne pas rater si vous voulez passer une très très bonne soirée. Bravo pour vos prestations et quelles voix !! Chapeau !”

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31