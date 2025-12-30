LES CLOTILDES LA BONNE SURPRISE 3T D’A COTE Toulouse

LES CLOTILDES LA BONNE SURPRISE 3T D’A COTE Toulouse samedi 21 février 2026.

LES CLOTILDES LA BONNE SURPRISE Début : 2026-02-21 à 21:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 4 personnages écrite et mise en scène par Gérard Pinter. Interprétée par Les Clotildes.L’histoire:Nos 2 Clotildes hautes en couleurs vivent leur meilleure vie dans leur agence de stars, à quelques détails prêts… Leur ancienne stagiaire est devenue la femme du big boss, une parfaite nouvelle riche insupportable. Quant à la nouvelle recrue, vulgaire et désagréable, on peut dire qu’elle leur mène la vie dure… Mais pas de soucis, nos Clotildes ont du ressort !

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31