Les Clowns d’ici ! Salle l’Emancipatrice Quinson

Les Clowns d’ici !

Salle l’Emancipatrice 716 Zone Artisanale, 04500 Quinson Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 1 – 1 – 1000 EUR

participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Un mois d’avril qui s’annonce bien rempli chez Les Boukans !!

Nous avons l’immense joie d’accueillir le groupe de travail clownesque avec Lory Leshin!

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Salle l’Emancipatrice 716 Zone Artisanale, 04500 Quinson Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 87 72 73 lesboukans@gmail.com

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English :

April promises to be a busy month at Les Boukans!

We’re delighted to welcome Lory Leshin’s clown work group!

L’événement Les Clowns d’ici ! Quinson a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque