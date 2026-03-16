Les Clowns d’ici ! Salle l’Emancipatrice Quinson
Les Clowns d’ici ! Salle l’Emancipatrice Quinson dimanche 19 avril 2026.
Les Clowns d’ici !
Salle l’Emancipatrice 716 Zone Artisanale, 04500 Quinson Quinson Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 1 – 1 – 1000 EUR
participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19 18:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Un mois d’avril qui s’annonce bien rempli chez Les Boukans !!
Nous avons l’immense joie d’accueillir le groupe de travail clownesque avec Lory Leshin!
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Salle l’Emancipatrice 716 Zone Artisanale, 04500 Quinson Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 87 72 73 lesboukans@gmail.com
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English :
April promises to be a busy month at Les Boukans!
We’re delighted to welcome Lory Leshin’s clown work group!
L’événement Les Clowns d’ici ! Quinson a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque