Les clowns musicaux de la Cie Casus Délires présente: Qu’est-ce ?, épi des Longs Champs, Rennes

Les clowns musicaux de la Cie Casus Délires présente: Qu’est-ce ? Dimanche 22 mars, 15h00 épi des Longs Champs Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 12€; réduit: 7€; sortir: 4€ ; Gratuit pour les moins de 6 ans

Dans le cadre de Quartiers en scène 2026, le Cercle Paul Bert accueillera la Compagnie Casus Délires pour son spectacle familial “Qu’est-ce ?”.

La Cie Casus Délires présente: Qu’est-ce ?

Qu’est-ce ? , c’est un spectacle qui va joliment réveiller notre imaginaire.

C’est un corps volubile et muet qui s’exprime et qu’il faut croire sur parole.

Ce sont des doigts complices et farceurs qui dansent sur les touches du piano et de l’accordéon.

C’est l’envie d’en faire des caisses… avec une simple caisse.

A l’arrivée, c’est une kyrielle de personnages burlesques et touchants, de folles histoires drôles et poétiques, dans un spectacle à la croisée du mime et de l’art clownesque.

Bref, « Qu’est-ce ? », ça ne dit rien mais ça raconte beaucoup…

épi des Longs Champs 60 Rue Doyen Albert Bouzat, Rennes, France Rennes 35700 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

