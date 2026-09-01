*LES CLUSES, 2000 ANS D’HISTOIRE Les Cluses
mercredi 16 septembre 2026 · Les Cluses
Informations pratiques
Les Cluses
*LES CLUSES, 2000 ANS D’HISTOIRE
Les Cluses Pyrénées-Orientales
Tarif : 6 – 6 – 6
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
VISITE GUIDÉE
Le temps d’une visite, plongez dans l’histoire du village des Cluses. Un village entouré de massifs traversé par la rivière Rome . Entre Via Domitia, autoroute, ruines, ponts, péage antique et bien d’autres lieux, nous vous proposons une destination mythique où l’histoire se conjugue au passé et au présent.
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Les Cluses 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com
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English :
GUIDED TOUR
During this tour, immerse yourself in the history of the village of Les Cluses—a village surrounded by mountain ranges and traversed by the Rome River. From the Via Domitia to the highway, ruins, bridges, an ancient toll booth, and many other sites, we invite you to explore a legendary destination where history blends the past and the present.
L’événement *LES CLUSES, 2000 ANS D’HISTOIRE Les Cluses a été mis à jour le 2026-08-21 par VALLESPIR TOURISME