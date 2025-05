Les Cmr Landes fêtent la fin de saison ! – voie romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse, 14 juin 2025 20:30, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Landes

Les Cmr Landes fêtent la fin de saison ! voie romaine Pôle Sud, centre de formations musicales Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 20:30:00

fin : 2025-06-14 22:30:00

Date(s) :

2025-06-14

Les Cmr Landes fêtent la fin de saison et vous invitent à découvrir les ateliers d’éveil musical ainsi que la Chorale adultes. Gratuit et accessible à tous.

16h00 les enfants des ateliers « Jardins Musicaux » présenteront quelques chansons et créations musicales qu’ils ont pu découvrir tout au long de l’année.

16h45 goûter pour tous !

20h30 la Chorale ON AIR fait son show ! Au programme, du rock, de la pop et des chansons qui vous feront certainement chanter avec eux ! Nous aurons le plaisir d’être accompagné par un groupe d’élèves du Conservatoire des Landes.

Concert gratuit sur réservation obligatoire.

Pôle Sud / Saint-Vincent de Tyrosse

Infos et réservations sur notre site www.lescmr-landes.org .

voie romaine Pôle Sud, centre de formations musicales

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 46 68 ateliers@lescmr-landes.org

English : Les Cmr Landes fêtent la fin de saison !

Cmr Landes celebrates the end of the season and invites you to discover its early musical education workshops and adult choir. Free and open to all.

German : Les Cmr Landes fêtent la fin de saison !

Die Cmr Landes feiern das Ende der Saison und laden Sie ein, die Workshops zur musikalischen Früherziehung sowie den Erwachsenenchor zu entdecken. Kostenlos und für alle zugänglich.

Italiano :

I Landes Cmr festeggiano la fine della stagione invitandovi a scoprire i laboratori musicali per l’apprendimento precoce e il coro degli adulti. Gratuiti e aperti a tutti.

Espanol : Les Cmr Landes fêtent la fin de saison !

Los Cmr Landes celebran el final de la temporada invitándole a descubrir los talleres de música para niños y el coro de adultos. Gratuito y abierto a todos.

