Les Cocottes Nimuut #3 Lieu-dit Villeneuve Mellionnec

Lieu-dit Villeneuve Ferme « Palace Poulette » Mellionnec Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Pssssssst…. vous n’êtes pas à une nimuuute près, si?

Les cocottes Nimuut poursuivent leur savoureuse migration en Centre Bretagne. Prochaine Halte Mellionnec, où les batteries de cuisine s’accorderont aux batteries de scène!

Rendez-vous pour une cocotte bien relevée avec

Old School Funky Family + Dj set

et un délicieux repas avec des produits de la ferme!

Old School Funky Family c’est 8 musiciens qui ont su se forger une identité unique. Une musique sans chanteur, mais jamais sans voix, portée par une énergie contagieuse, une générosité débordante, et un amour assumé du funk festif, de l’afrobeat et du jazz cuivré.

Venez croquer du Groove et déguster de la bonne humeur!

Réservation vivement conseillée!

Entrée 13 euros / 10 euros (tarif réduit)

Attention repas uniquement sur réservation ( 12 euros le repas)

Organisé par Muut Production .

Lieu-dit Villeneuve Ferme « Palace Poulette » Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

