Les Coeurs Andalous Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Spectacle d’ouverture du festival Villeneuve se livre d’après Les Roses fauves de Carole Martinez. Dans la sierra andalouse, la coutume voulait que, lorsqu’une femme sentait sa mort venir, elle brode un coussin en forme de cœur, et le remplisse de ses secrets inavoués.

Durée 1h15 Tout public

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : Les Coeurs Andalous

Opening show for the « Villeneuve se livre » festival, based on Les Roses fauves by Carole Martinez. In the Andalusian sierra, it was customary for a woman to embroider a cushion in the shape of a heart, and fill it with her unspoken secrets, when she felt that her death was imminent.

Running time: 1h15 All audiences

German : Les Coeurs Andalous

Eröffnungsvorstellung des Festivals « Villeneuve se livre » nach Les Roses fauves von Carole Martinez. In der andalusischen Sierra war es üblich, dass eine Frau, die ihren Tod spürte, ein Kissen in Form eines Herzens bestickte und es mit ihren unausgesprochenen Geheimnissen füllte.

Dauer: 1h15 Für alle Altersgruppen

Italiano :

Spettacolo di apertura del festival Villeneuve se livre, tratto da Les Roses fauves di Carole Martinez. Nella sierra andalusa era consuetudine che una donna che si sentiva morire ricamasse un cuscino a forma di cuore e lo riempisse con i suoi segreti non detti.

Durata: 1h15 Tutti i tipi di pubblico

Espanol : Les Coeurs Andalous

Espectáculo inaugural del festival Villeneuve se livre, basado en Les Roses fauves de Carole Martinez. En la sierra andaluza, era costumbre que una mujer que se sentía morir bordara un cojín en forma de corazón y lo llenara con sus secretos inconfesables.

Duración: 1h15 Todos los públicos

