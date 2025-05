Les Coeurs L’Ouche en musique – complexe sportif Gabriel Moulin salle EDA Bligny-sur-Ouche, 21 juin 2025 16:00, Bligny-sur-Ouche.

Côte-d’Or

Les Coeurs L'Ouche en musique complexe sportif Gabriel Moulin salle EDA Place des Cordiers Bligny-sur-Ouche Côte-d'Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 16:00:00

fin : 2025-06-22 18:30:00

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-22

Les Cœurs l’Ouch’ en Musique les 21 et 22 juin à Bligny sur Ouche

Après leurs concerts Voyage et Mesdames en 2024, qui ont rempli à chaque fois la salle EDA de Bligny sur Ouche, les Cœurs l’Ouch’ proposent, pour 2025, deux week-ends de chansons, un en juin à l’occasion de la fête de la musique et l’autre fin novembre. Pour ce dernier, le bénéfice sera reversé à une œuvre caritative.

Les Cœurs l’Ouch’ en Musique sera le titre du thème pour le samedi 21 juin à 20h et le dimanche 22 juin à 16h, salle EDA du complexe Gabriel Moulin à Bligny sur Ouche.

Avec 35 chansons du répertoire français par concerts, dont une douzaine différente d’un jour à l’autre, le groupe de chant du Club de l’Amitié du Val d’Ouch’ promènera son public dans la musique, la danse, la vie et les rêves des chanteurs avec des interprétations en solos, duos et en groupes.

Le renouvellement du matériel de sonorisation et l’achat d’un pont de lumières, grâce au soutien financier de la fondation Agir du Crédit agricole et de l’entreprise beaunoise Heliconcept, vont apporter un plus pour les chanteurs, mais aussi et surtout pour le public.

L’entrée est libre et une buvette, tenue par le club de l’Amitié du Val d’ouche, sera à disposition les deux jours. .

complexe sportif Gabriel Moulin salle EDA Place des Cordiers

Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 99 14 54

