LES COINS À PERROT Étape 6 à Nove Mesto Na Morave retransmission publique Épices et Tout Peisey-Nancroix

LES COINS À PERROT Étape 6 à Nove Mesto Na Morave retransmission publique

Épices et Tout Place des Cristaux Blancs Peisey-Nancroix Savoie

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-25

2026-01-22 2026-01-24

Retransmission de l’étape 6 de la Coupe du monde de biathlon à Nove Mesto Na Morave (Tchéquie) rendez-vous à Épices et Tout

Épices et Tout Place des Cristaux Blancs Peisey-Nancroix 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 07 88 67 info@peisey-vallandry.com

English : LES COINS À PERROT Étape 6 à Nove Mesto Na Morave public rebroadcast

Broadcast of Stage 6 of the Biathlon World Cup in Nove Mesto Na Morave (Czech Republic): meet at Épices et Tout

