LES COINS À PERROT étape 8 à Otepaa, Estonie retransmission publique Peisey-Nancroix

LES COINS À PERROT étape 8 à Otepaa, Estonie retransmission publique

Restaurant chez Félix Peisey-Nancroix Savoie

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-12

Retransmission de l’étape 8 de la Coupe du monde de biathlon à Otepaa (Estonie) rendez-vous au restaurant Chez Félix ! Horaires des courses sur l’agenda de notre site internet peisey-vallandry.com

.

Restaurant chez Félix Peisey-Nancroix 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 07 88 67 info@peisey-vallandry.com

English : LES COINS À PERROT Stage 8 in Otepäa, Estonia: Public broadcast

Live broadcast of stage 8 of the Biathlon World Cup in Otepäa (Estonia): see you at Chez Félix restaurant ! Timeline on our website peisey-vallandry.com

