« Les coins sombres du château » Cluedo Géant

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

2025-10-24 2025-10-25

« Les coins sombres du Château » est un jeu interactif théâtral, dans lequel le public est invité à devenir enquêteur et à élucider une sombre histoire d’assassinat. Les comédiens présents seront autant de suspects que les spectateurs devront interroger pour tenter de démêler le vrai du faux.

« Les coins sombres du Château » est un jeu interactif théâtral, dans lequel le public est invité à devenir enquêteur et à élucider une sombre histoire d’assassinat. Les comédiens présents seront autant de suspects que les spectateurs devront interroger pour tenter de démêler le vrai du faux. Réussirez-vous à résoudre l’énigme ? Nous sommes en 1938, au manoir Claquepieds. La maîtresse de maison, aux fantaisies imprévisibles, a invité pour le souper Hector Dutran, un homme de lettres très en vue. Celui-ci passera sa dernière nuit dans le château, puisqu’il est malheureusement retrouvé mort le lendemain, empoisonné. La police dépêche sur place ses meilleurs enquêteurs (c’est-à-dire vous, le public !), car la tâche sera ardue !

A partir de 12 ans Sur réservation, places limitées. 12 .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86 chateau.sully@loiret.fr

English :

« Les coins sombres du Château » is an interactive theatrical game, in which the audience is invited to become an investigator and unravel a dark murder story. The actors present will be the suspects that the spectators will have to question in an attempt to unravel the truth from the falsehood.

German :

« Les coins sombres du Château » ist ein interaktives Theaterspiel, bei dem das Publikum eingeladen ist, zum Ermittler zu werden und einen düsteren Mordfall aufzuklären. Die Schauspieler sind Verdächtige, die die Zuschauer befragen müssen, um die Wahrheit von der Fälschung zu trennen.

Italiano :

« Les coins sombres du Château » è un gioco teatrale interattivo in cui il pubblico è invitato a diventare un investigatore e a risolvere un’oscura storia di omicidio. Gli attori presenti saranno i sospettati che il pubblico dovrà interrogare nel tentativo di svelare la verità.

Espanol :

« Les coins sombres du Château » es un juego teatral interactivo en el que se invita al público a convertirse en investigador y resolver una oscura historia de asesinatos. Los actores presentes serán los sospechosos a los que el público tendrá que interrogar para intentar desentrañar la verdad.

