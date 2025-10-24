Les Colibris font danser Dax ! Grand Hôtel Dax
Grand Hôtel 1 rue de la source Dax Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-24
Envie de taper du pied, de tourner, de rire ? Les Colibris vous embarquent dans un tourbillon de rythmes festifs madison, rock, bachata et bien plus encore ! Ambiance assurée, pas de prise de tête, juste le plaisir de danser ensemble ! .
Grand Hôtel 1 rue de la source Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 19 15 28 lisa.sirio@gmail.com
