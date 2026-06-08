Rennes

Les Collages d’ELSO

2 rue Nominoë Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-05

L’association AME du Musée Eugène Aulnette présente l’artiste ELSO à partir du 5 Juillet jusqu’au 30 Aout 2026. Du Pop Art aux super-héros, Elso nous transporte dans un univers coloré.

Ses techniques d’affiche arrachée et le micro -découpage lui valent la consécration à New York (2021) puis Londres, Paris, Milan.

Venez-vous plonger dans le Monde d’ELSO .

2 rue Nominoë Rennes 35320 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 42 28 67

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English :

L’événement Les Collages d’ELSO Rennes a été mis à jour le 2026-06-04 par CDC Bretagne Porte de Loire Communauté