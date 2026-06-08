Les Collages d’ELSO Rennes
Les Collages d’ELSO Rennes dimanche 5 juillet 2026.
Rennes
Les Collages d’ELSO
2 rue Nominoë Rennes Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-05
L’association AME du Musée Eugène Aulnette présente l’artiste ELSO à partir du 5 Juillet jusqu’au 30 Aout 2026. Du Pop Art aux super-héros, Elso nous transporte dans un univers coloré.
Ses techniques d’affiche arrachée et le micro -découpage lui valent la consécration à New York (2021) puis Londres, Paris, Milan.
Venez-vous plonger dans le Monde d’ELSO .
2 rue Nominoë Rennes 35320 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 42 28 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Collages d’ELSO Rennes a été mis à jour le 2026-06-04 par CDC Bretagne Porte de Loire Communauté
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Portes ouvertes de l’asso Le Cadran Rennes 8 juin 2026
- Portes ouvertes de l’asso, Le Cadran, Rennes 8 juin 2026
- Un point c’est tout ! Orangerie du Thabor Rennes 8 juin 2026
- Un point c’est tout !, Orangerie du Thabor, Rennes 8 juin 2026
- Les Rencontres de l’IODE – Discussion autour de l’ouvrage Pouvoirs et influences au Conseil constitutionnel Faculté de droit et de science politique – salle 507 Rennes 8 juin 2026