Les collectifs Sixtion et SSSound préparent LA soirée ce 28 mars 2026 à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris
Les collectifs Sixtion et SSSound préparent LA soirée ce 28 mars 2026 à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 28 mars 2026.
Deux collectifs parisiens, une même vision. Représenter la ville telle qu’on la vit vraiment, accompagnée par de l’afro, shatta, bouyon, dancehall, trap, kompa et tout ce qu’on aime d’autre.
Line-up :
Carla Genus
Ginger Boy
Daddy Chulo
Jojo SK
Rakoto 3000
Mel Woods
Hony Zuka
Ladurso
Oumy
Les collectifs Sixtion et SSSound seront réunis ce samedi 28 mars 2026 à La Machine !
Le samedi 28 mars 2026
de 23h55 à 06h00
payant
De 15 à 22 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-29T00:55:00+01:00
fin : 2026-03-29T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-28T23:55:00+02:00_2026-03-28T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/sixtion-x-sssound/ https://fb.me/e/4g7LnWvmI https://fb.me/e/4g7LnWvmI
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