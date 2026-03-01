Les collectifs Sixtion et SSSound préparent LA soirée ce 28 mars 2026 à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

Deux collectifs parisiens, une même vision. Représenter la ville telle qu’on la vit vraiment, accompagnée par de l’afro, shatta, bouyon, dancehall, trap, kompa et tout ce qu’on aime d’autre.

Line-up :

Carla Genus

Ginger Boy

Daddy Chulo

Jojo SK

Rakoto 3000

Mel Woods

Hony Zuka

Ladurso

Oumy

Les collectifs Sixtion et SSSound seront réunis ce samedi 28 mars 2026 à La Machine !

Le samedi 28 mars 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 15 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-29T00:55:00+01:00

fin : 2026-03-29T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-28T23:55:00+02:00_2026-03-28T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/sixtion-x-sssound/ https://fb.me/e/4g7LnWvmI https://fb.me/e/4g7LnWvmI



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