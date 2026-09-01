Informations pratiques

Langeais

Les Collections du Château de Langeais, de 1886 à nos jours.

Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-29

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-29

Colloque scientifique exceptionnel à propos des collections du Château de Langeais, de 1886 à nos jours.

À l’automne 2026, l’Institut de France consacre un colloque scientifique à la collection réunie par Jacques et Thérèse Siegfried au Château de Langeais. Pendant deux journées, historiens, historiens de l’art, conservateurs et restaurateurs exploreront la richesse de cet ensemble patrimonial à travers les recherches les plus récentes. .

Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com

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English :

A special academic conference on the collections of the Château de Langeais, from 1886 to the present.

L’événement Les Collections du Château de Langeais, de 1886 à nos jours. Langeais a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT 37