Les Collections du Château de Langeais, de 1886 à nos jours. Langeais
mardi 29 septembre 2026 · Langeais
Informations pratiques
Langeais
Les Collections du Château de Langeais, de 1886 à nos jours.
Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-29
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-29
Colloque scientifique exceptionnel à propos des collections du Château de Langeais, de 1886 à nos jours.
À l’automne 2026, l’Institut de France consacre un colloque scientifique à la collection réunie par Jacques et Thérèse Siegfried au Château de Langeais. Pendant deux journées, historiens, historiens de l’art, conservateurs et restaurateurs exploreront la richesse de cet ensemble patrimonial à travers les recherches les plus récentes. .
Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com
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English :
A special academic conference on the collections of the Château de Langeais, from 1886 to the present.
L’événement Les Collections du Château de Langeais, de 1886 à nos jours. Langeais a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT 37
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