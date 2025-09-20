Les collections du musée de la Résistance et du Combattant Musée de la Résistance et du Combattant Montauban

Les collections du musée de la Résistance et du Combattant 20 et 21 septembre Musée de la Résistance et du Combattant Tarn-et-Garonne

Gratuit. À partir de 10 ans. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Musée de la Résistance et du Combattant : un lieu de mémoire et de transmission

Depuis plus de 30 ans, le Musée de la Résistance et du Combattant collecte, conserve, valorise et transmet la mémoire collective et individuelle.

À travers des objets et documents d’archives, le public est invité à s’immerger dans une période complexe de l’Histoire, où des hommes et des femmes ont dû faire un choix :

certains ont suivi la voie de la collaboration, d’autres ont choisi celle de la liberté, au risque d’y perdre la vie.

Musée de la Résistance et du Combattant 2 boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban Montauban 82000 Lalande Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 66 03 11 http://www.museeresistance.montauban.com/ Le musée de la Résistance et du combattant se situe à l’espace Perbosc. Cet établissement culturel fait partie du pôle patrimoine culturel. Le Pôle rassemble le CIAP, les archives municipales, la bibliothèque patrimoniale et le musée de la Résistance et du combattant.

© Musée de la Résistance et du Combattant – Ville de Montauban