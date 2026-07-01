Les collections du musée de l’AP-HP, témoins de l’hôpital d’aujourd’hui, Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre

Informations pratiques

Les collections du musée de l’AP-HP, témoins de l’hôpital d’aujourd’hui Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Hôpital Bicêtre Val-de-Marne

Gratuit, places limitées à 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visites-guidées et ateliers participatifs dans les réserves du musée.

Nous vous invitons à découvrir des collections uniques racontant le patrimoine des hôpitaux de Paris. Nous avons aussi besoin de vos avis ; dites-nous-en quoi ces collections parlent de l’hôpital d’aujourd’hui.

Durée 1h30

Hôpital Bicêtre 78 rue du Général-Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 21 21 32 http://hopital-bicetre.aphp.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0140275005 »}, {« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.aphp.fr/jep2026/ »}] Les origines de Bicêtre remontent au milieu du XIIIe siècle, époque à laquelle Louis IX fit don à une colonie de Chartreux d’un domaine situé sur le territoire de Gentilly. Vers 1286, Jean de Pontoise, évêque de Winchester se rendit acquéreur du domaine abandonné par les Chartreux et construit un donjon féodal.

Par la suite, à l’emplacement du château féodal fut détruit. Louis XIII fit bâtir un hôpital destiné à recevoir les soldats blessés.

En 1656, Mazarin décida de rattacher cet hôpital à l’hôpital général créé par le Roi. Bicêtre fut affecté aux hommes, vagabonds, vieillards, indigents de toutes sortes (en 1668, on comptait 600 pensionnaires). L’hôpital de Bicêtre devint simultanément, prison d’Etat, asile d’aliénés et hospice.

En 1823, il se transforme et est appelé “Hospice de la vieillesse Hommes” et en 1885, ‘Hospice de Bicêtre”. Toujours visibles, ces bâtiments anciens, parallèles les uns aux autres, dressent leurs pignons de brique face à l’hôpital fonctionnel reconstruit dans les années 1970-1971.

Le centre hospitalier de Bicêtre continue de se développer et de se moderniser sur son aile ouest tout en valorisant son secteur historique ouvert à l’est sur le Kremlin-Bicêtre.

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