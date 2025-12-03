LES COLLOCS – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

LES COLLOCS Début : 2026-02-06 à 21:00. Tarif : – euros.

Depuis plus de 20 ans à l’affiche, cette comédie met en scène 3 boulets attendrissants… Robert, un glandeur de premier choix et Jano, un benêt timide, sont montés sur la capitale pour devenir comédiens…Fauchés, ces loosers à l’accent chantant cherchent une coloc, et plus si affinités… Mais, surprise ! C’est Jean-Phil qui débarque, un parisien arrivant tout droit du Marais… Ces 2 amis méridionaux se sont préparés à tout sauf à ça !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77