Les Colocs Troyes 27 juin 2025 20:30

Tarif : 20 – 47 Eur

Début : 2025-06-27 20:30:00

2025-06-27

Fauchés, ces loosers à l’accent chantant cherchent une coloc, et plus si affinités… Mais, surprise ! C’est Jean-Phil qui débarque, un parisien arrivant tout droit du Marais… Ces 2 amis méridionaux se sont préparés à tout sauf à ça !

Quiproquos, surprises et crises de nerfs… Tous les ingrédients du café-théâtre de boulevard sont réunis dans cette comédie, écrite par les inventeurs du genre. .

Le Troyes Fois Plus

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

