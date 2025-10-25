Les coloris d’automne à l’Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire
Les coloris d’automne à l’Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire samedi 25 octobre 2025.
Les coloris d’automne à l’Arboretum d’Ilex
Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 13:30:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
Date(s) :
2025-10-25 2025-11-01
(Re)découvrez l’Arboretum d’Ilex vêtu de ses belles couleurs d’automne !
Quelle belle saison que l’automne ! Le Jardin Arboretum d’Ilex commence peu à peu à s’habiller de belles couleurs chaudes, pour notre plus grand bonheur. Cette bulle de verdure est à l’apogée de sa beauté en cette période de l’année !
Rendez-vous les week-ends des 25 et 26 octobre, et des 1er et 2 novembre pour l’événement Coloris d’automne . L’occasion de venir admirer les superbes couleurs automnales du jardin, situé à Meung-sur-Loire. 6 .
Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 95 37 70 jardinarboretumdilex@gmail.com
English :
(Re)discover the Ilex Arboretum dressed in its beautiful autumn colors!
German :
(Wieder-)Entdecken Sie das Ilex-Arboretum in seinen schönen Herbstfarben!
Italiano :
(Ri)scoprite l’Ilex Arboretum vestito dei suoi splendidi colori autunnali!
Espanol :
(Re)descubra el Ilex Arboretum vestido con sus hermosos colores otoñales
L’événement Les coloris d’automne à l’Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-15 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE