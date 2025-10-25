Les coloris d’automne à l’Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire

Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-25 13:30:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-25 2025-11-01

(Re)découvrez l’Arboretum d’Ilex vêtu de ses belles couleurs d’automne !

Quelle belle saison que l’automne ! Le Jardin Arboretum d’Ilex commence peu à peu à s’habiller de belles couleurs chaudes, pour notre plus grand bonheur. Cette bulle de verdure est à l’apogée de sa beauté en cette période de l’année !

Rendez-vous les week-ends des 25 et 26 octobre, et des 1er et 2 novembre pour l’événement Coloris d’automne . L’occasion de venir admirer les superbes couleurs automnales du jardin, situé à Meung-sur-Loire. 6 .

Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 95 37 70 jardinarboretumdilex@gmail.com

English :

(Re)discover the Ilex Arboretum dressed in its beautiful autumn colors!

German :

(Wieder-)Entdecken Sie das Ilex-Arboretum in seinen schönen Herbstfarben!

Italiano :

(Ri)scoprite l’Ilex Arboretum vestito dei suoi splendidi colori autunnali!

Espanol :

(Re)descubra el Ilex Arboretum vestido con sus hermosos colores otoñales

