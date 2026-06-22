LES COLS DU DIMANCHE COLL DE LA LLOSA Olette
LES COLS DU DIMANCHE COLL DE LA LLOSA Olette dimanche 2 août 2026.
Olette
LES COLS DU DIMANCHE COLL DE LA LLOSA
Olette Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 11:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Les Cols du dimanche des cols signalés pour les cyclistes, de 7h à 11h, en juillet et août.
Coll de la Llosa depuis Olette 24,4km, 1314m D+.
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Olette 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02
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English :
Sunday Mountain Passes: marked mountain passes for cyclists, from 7 a.m. to 11 a.m., in July and August.
Coll de la Llosa from Olette: 24.4 km, 1,314 m elevation gain.
L’événement LES COLS DU DIMANCHE COLL DE LA LLOSA Olette a été mis à jour le 2026-06-22 par OTI CONFLENT CANIGO