LES COLS DU DIMANCHE COLL DE LA LLOSA Olette dimanche 2 août 2026.

Olette

LES COLS DU DIMANCHE COLL DE LA LLOSA

Olette Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 11:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Les Cols du dimanche des cols signalés pour les cyclistes, de 7h à 11h, en juillet et août.

Coll de la Llosa depuis Olette 24,4km, 1314m D+.

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Olette 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02

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English :

Sunday Mountain Passes: marked mountain passes for cyclists, from 7 a.m. to 11 a.m., in July and August.

Coll de la Llosa from Olette: 24.4 km, 1,314 m elevation gain.

L’événement LES COLS DU DIMANCHE COLL DE LA LLOSA Olette a été mis à jour le 2026-06-22 par OTI CONFLENT CANIGO