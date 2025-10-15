Les combats de Robert Badinter. Conférence de Denis Salas Parlement de Bretagne. Rennes Rennes

Les combats de Robert Badinter. Conférence de Denis Salas Parlement de Bretagne. Rennes Rennes mercredi 15 octobre 2025.

Les combats de Robert Badinter. Conférence de Denis Salas Parlement de Bretagne. Rennes Rennes Mercredi 15 octobre, 18h30 Réservation obligatoire. 5€. Étudiant 1€

Robert Badinter a rendu à la justice sa dignité démocratique. Ses réformes des prisons et d’aide aux victimes ; son rôle au conseil constitutionnel ; sa lutte pour l’abolition de la peine de mort.

Conférence de Denis Salas

**Robert Badinter a rendu à la justice sa dignité démocratique**

Ses combats;

sa passion pour l’histoire de la justice ;

ses réformes des prisons et d’aide aux victimes ;

sa perception du rôle du conseil constitutionnel ;

sa lutte pour l’abolition de la peine de mort.

Magistrat, Denis Salas est Président de l’Association française pour l’histoire de la justice, fondée par Robert Badinter, et directeur de la revue Les cahiers de la Justice.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-15T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-15T20:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/champs-de-justice/evenements/robert-badinter-la-peine-de-mort-denis-salas-association-histoire-de-la-justice contact@champsdejustice.fr 0684538770

Parlement de Bretagne. Rennes Place du parlement de Bretagne Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine