LES COMÉDIES DE MOLIÈRE – Cie Provisoire Théâtre Aux Croisements Perpignan

LES COMÉDIES DE MOLIÈRE – Cie Provisoire Vendredi 10 avril 2026, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

12€ / 8€ / 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T19:30:00 – 2026-04-10T22:00:00

Fin : 2026-04-10T19:30:00 – 2026-04-10T22:00:00

Du théâtre jubilatoire !

Trois interprètes de la troupe de Molière jouent, pour le plaisir, des extraits des premières farces de l’auteur. On y découvre les premiers pas de Sganarelle, anti-héros, plongé sans filet dans des stratagèmes qui le dépassent.

Thématiques : comédie, classique et farce.

Mise en scène : Julien Guill

Commédienn.e.s : Adélaïde Héliot, Arthur Combelles et Nathan Le Pommelet.

Durée : 50 min. A partir de 10 ans.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-troupuscule-theatre/evenements/les-comedies-de-moliere-cie-provisoire? »}]

Du théâtre jubilatoire ! Théâtre