LES COMÉDIES MUSICALES – AUDITORIUM MEGACITE Amiens

LES COMÉDIES MUSICALES Début : 2026-07-01 à 20:30. Tarif : – euros.

ALEXANDRE SORIN PRODUCTIONS PRESENTE : LES COMÉDIES MUSICALESAvant de fêter leurs cinq ans avec une tournée événement en 2027, LES COMÉDIES MUSICALES reviennent pour 10 dates exceptionnelles en juin 2026 pour fêter la musique avec vous ! Au programme, vos tubes favoris des comédies musicales françaises et internationales, avec sur scène : Cécilia CARA, Damien SARGUE, Ginie LINE, Merwan RIM, Priscilla BETTI, Gwendal MARIMOUTOU et Alexis LOIZON pour un concert live de plus de 2H.Venez fêter la musique avec nous en 2026 !

AUDITORIUM MEGACITE AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80