Les comédies musicales Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Les comédies musicales

Ensemble Charles Bringuier 14 Pl. du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR

Repas-spectacle (1 personne 35€ 2ème personne 15€)

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14 21:30:00

2026-02-14

Ce 14 février, laissez vous transporter par les plus grandes comédies musicales lors d’un dîner-spectacle d’exception.

Le temps d’une soirée, vivez un voyage en musique et en émotions ; un moment unique à partager à deux, ou simplement entre amis.

Ensemble Charles Bringuier 14 Pl. du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 61 41 78 84 contact@compagniemuriellem.com

English :

This February 14, let yourself be transported by the greatest musicals during an exceptional dinner show.

Experience an evening of music and emotion, a unique moment to share with your partner, or simply with friends.

