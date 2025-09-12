LES COMEDIES MUSICALES FONT LEUR SHOW Rivesaltes
Avenue de la Marne Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le temps d’un spectacle, découvrez un cocktail unique des plus beaux spectacles et films musicaux.
Avenue de la Marne Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
English :
Discover a unique cocktail of the finest musical shows and films.
German :
Erleben Sie für die Dauer einer Vorstellung einen einzigartigen Cocktail aus den schönsten Musicals und Filmen.
Italiano :
Godetevi un cocktail unico dei migliori spettacoli musicali e film.
Espanol :
Disfrute de un cóctel único de los mejores espectáculos musicales y películas.
L’événement LES COMEDIES MUSICALES FONT LEUR SHOW Rivesaltes a été mis à jour le 2025-09-12 par BIT DE RIVESALTES