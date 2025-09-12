LES COMEDIES MUSICALES FONT LEUR SHOW Rivesaltes

LES COMEDIES MUSICALES FONT LEUR SHOW Rivesaltes dimanche 26 avril 2026.

Avenue de la Marne Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26

Le temps d’un spectacle, découvrez un cocktail unique des plus beaux spectacles et films musicaux.
Avenue de la Marne Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04  palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

Discover a unique cocktail of the finest musical shows and films.

German :

Erleben Sie für die Dauer einer Vorstellung einen einzigartigen Cocktail aus den schönsten Musicals und Filmen.

Italiano :

Godetevi un cocktail unico dei migliori spettacoli musicali e film.

Espanol :

Disfrute de un cóctel único de los mejores espectáculos musicales y películas.

L’événement LES COMEDIES MUSICALES FONT LEUR SHOW Rivesaltes a été mis à jour le 2025-09-12 par BIT DE RIVESALTES