LES COMMANDOS PERCU PARC D’ODYSSUD Blagnac

Informations pratiques

Blagnac

LES COMMANDOS PERCU

PARC D’ODYSSUD 4 Avenue du Parc Blagnac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:30:00

fin : 2026-09-24 22:20:00

Date(s) :

2026-09-24

Les Commandos Percu font leur grand retour à Blagnac avec leur nouveau spectacle Rythme Feu, pour une soirée exceptionnelle à ciel ouvert.

Avec ce tout nouveau spectacle une nouvelle ère du spectacle pyrotechnique apparait, où le son et l’étincelle ne font qu’un. Dans Rythme Feu, le feu devient le cœur de la création, un partenaire de jeu, un instrument à part entière. Une performance sans paroles où la musique, le feu et la pyrotechnie fusionnent pour offrir une expérience collective unique.

Les Commandos Percu, forts de plus de 30 ans de maîtrise des éléments, reviennent à l’essentiel. Ils interrogent notre rapport primaire au feu. Pourquoi le feu nous fascine-t-il depuis toujours ? Ici, il est célébré comme un élément vivant, puissant et fédérateur. À la fois fragile et indomptable, il rassemble les regards, suscite l’émotion et crée un moment de partage.

Au fil du spectacle, les flammes donnent le tempo. Les crépitements deviennent des percussions, les explosions ponctuent la partition, les étincelles dessinent une musique visuelle. Les musiciens dialoguent avec cette matière vivante dans une performance où le rythme, la lumière et l’énergie ne font plus qu’un. .

PARC D’ODYSSUD 4 Avenue du Parc Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 71 75 15

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English :

The Commandos Percu are making their big comeback in Blagnac with their new show, *Rythme Feu*, for an exceptional open-air evening.

L’événement LES COMMANDOS PERCU Blagnac a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE