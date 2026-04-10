Nort-sur-Erdre

Les commerçants du marché fêtent le printemps

Place du champ fe Foire Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Les commerçants fêtent le printemps marché

Pour l’occasion des animations seront proposées de 10h à 12h avec une tombola

stand de sculpture sur ballons

Entrée libre .

Place du champ fe Foire Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire abricadabroc@numericable.fr

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English :

Traders celebrate spring market

L’événement Les commerçants du marché fêtent le printemps Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays Erdre Canal Forêt