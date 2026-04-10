Les commerçants du marché fêtent le printemps Nort-sur-Erdre
Les commerçants du marché fêtent le printemps Nort-sur-Erdre vendredi 17 avril 2026.
Nort-sur-Erdre
Les commerçants du marché fêtent le printemps
Place du champ fe Foire Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Les commerçants fêtent le printemps marché
Pour l’occasion des animations seront proposées de 10h à 12h avec une tombola
stand de sculpture sur ballons
Entrée libre .
Place du champ fe Foire Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire abricadabroc@numericable.fr
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English :
Traders celebrate spring market
L’événement Les commerçants du marché fêtent le printemps Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays Erdre Canal Forêt
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