LES COMMERÇANTS SORTENT LE GRAND JEU ! Mauguio
samedi 11 juillet 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
LES COMMERÇANTS SORTENT LE GRAND JEU !
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Samedi 11 juillet, participez au grand Jeu Immersif des commerçants !
Un étrange mal menace la tranquillité et le bien-être des habitants de Mauguio.
Une IA malveillante a sournoisement infiltré les systèmes de surveillance de la ville et cherche à détruire le commerce de proximité pour mieux préparer la robotisation et l’uniformisation des modes de vie de la prochaine ère.
Tout est sens dessus dessous !
Les commerçants préparent la résistance mais ils ont besoin d’aide ! Pour réussir à vaincre ce danger vous devrez user de toutes les forces et valeurs propres aux humains pour lutter contre l’emprise implacable de la machine.
Alors votre équipe sauvera t’elle Mauguio ?
Pour le savoir, inscrivez vous à notre escape game des commerçants !
Gratuit Nombre de places limité
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Service Régie 06 45 71 40 65
m.barthes@mauguio-carnon.com .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 6 45 71 40 65 m.barthes@mauguio-carnon.com
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English : LES COMMERÇANTS SORTENT LE GRAND JEU !
On Saturday, July 11, join in on the big Immersive Game hosted by local merchants!
L’événement LES COMMERÇANTS SORTENT LE GRAND JEU ! Mauguio a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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