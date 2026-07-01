Informations pratiques

Mauguio

LES COMMERÇANTS SORTENT LE GRAND JEU !

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Samedi 11 juillet, participez au grand Jeu Immersif des commerçants !

Un étrange mal menace la tranquillité et le bien-être des habitants de Mauguio.

Une IA malveillante a sournoisement infiltré les systèmes de surveillance de la ville et cherche à détruire le commerce de proximité pour mieux préparer la robotisation et l’uniformisation des modes de vie de la prochaine ère.

Tout est sens dessus dessous !

Les commerçants préparent la résistance mais ils ont besoin d’aide ! Pour réussir à vaincre ce danger vous devrez user de toutes les forces et valeurs propres aux humains pour lutter contre l’emprise implacable de la machine.

Alors votre équipe sauvera t’elle Mauguio ?

Pour le savoir, inscrivez vous à notre escape game des commerçants !

Gratuit Nombre de places limité

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Service Régie 06 45 71 40 65

m.barthes@mauguio-carnon.com .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 6 45 71 40 65 m.barthes@mauguio-carnon.com

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English : LES COMMERÇANTS SORTENT LE GRAND JEU !

On Saturday, July 11, join in on the big Immersive Game hosted by local merchants!

L’événement LES COMMERÇANTS SORTENT LE GRAND JEU ! Mauguio a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 OT MAUGUIO-CARNON