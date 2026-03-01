Les communs numériques Tiers Lieu d’Azun Aucun

Les communs numériques

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Wikipédia, Open Street Map, Open Food Facts, tous ces projets sont basés sur la même idée ce sont des communs numériques, alimentés par et pour la communauté. Venez découvrir ce fabuleux concept et faire vos premières contributions au Wiki Bigourdan pendant cet atelier. Ce projet de Wiki local est initié par les libristes bigourdans avec pour objectif de recenser et d’organiser la connaissance de notre territoire dans un outil géré par la communauté.

Prévoir d’amener son ordinateur si possible.

Inscription par téléphone ou par mail.

English :

Wikipedia, Open Street Map, Open Food Facts, all these projects are based on the same idea: they are digital commons, powered by and for the community. Come and discover this fabulous concept and make your first contributions to the Bigourdan Wiki during this workshop. This local Wiki project was initiated by Bigourdan librists with the aim of compiling and organizing knowledge about our territory in a tool managed by the community.

Bring your own computer if possible.

Registration by phone or e-mail.

