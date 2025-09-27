Les Compagnons pour Hasting de retour à La Mora Lieu-dit Écluse du Bassin de Chasse Honfleur

Lieu-dit Écluse du Bassin de Chasse 2 quai de la Jetée de l’Est Honfleur Calvados

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27 2025-09-28

Les Compagnons pour Hasting sont de retour à La Mora !

Leur campement s’installe à nouveau sur le site, pour vous faire vivre une véritable immersion dans le quotidien du Haut Moyen Âge. Pendant deux jours, les compagnons partageront avec vous leurs savoirs, leurs gestes, et leur passion pour l’histoire vivante.

Une expérience immersive, conviviale et enrichissante, pour petits et grands passionnés d’histoire ! .

Lieu-dit Écluse du Bassin de Chasse 2 quai de la Jetée de l’Est Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 79 49 15 66 infos@la-mora.org

The Compagnons pour Hasting are back at La Mora!

Die Gefährten für Hasting sind wieder in La Mora!

I Compagnons pour Hasting tornano a La Mora!

¡Los Compagnons pour Hasting vuelven a La Mora!

