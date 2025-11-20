Les compositeurs de musique de film français à Hollywood histoire d’une success story Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Les compositeurs de musique de film français à Hollywood histoire d’une success story

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Conférence par Nathanaël Bergèse, compositeur, formateur et chercheur en musicologie

.

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

English :

Lecture by Nathanaël Bergèse, composer, trainer and musicology researcher

German :

Vortrag von Nathanaël Bergèse, Komponist, Ausbilder und Forscher in Musikwissenschaft

Italiano :

Conferenza di Nathanaël Bergèse, compositore, insegnante e ricercatore di musicologia

Espanol :

Conferencia de Nathanaël Bergèse, compositor, profesor e investigador en musicología

L’événement Les compositeurs de musique de film français à Hollywood histoire d’une success story Montélimar a été mis à jour le 2025-10-01 par Montélimar Tourisme Agglomération