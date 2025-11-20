Les compositeurs de musique de film français à Hollywood histoire d’une success story Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Début : 2025-11-20 19:00:00
Conférence par Nathanaël Bergèse, compositeur, formateur et chercheur en musicologie
English :
Lecture by Nathanaël Bergèse, composer, trainer and musicology researcher
German :
Vortrag von Nathanaël Bergèse, Komponist, Ausbilder und Forscher in Musikwissenschaft
Italiano :
Conferenza di Nathanaël Bergèse, compositore, insegnante e ricercatore di musicologia
Espanol :
Conferencia de Nathanaël Bergèse, compositor, profesor e investigador en musicología
