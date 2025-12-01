Les comptes et les gens …. de France Travail Auberge de jeunesse Yves Robert, Halle Pajol Paris

Mise en scène : Sophie Hervé

Piano : Agnès Bonjean

Dans les bureaux de France Travail, on attend, on trépigne, on gémit, on tricote, on rouspète …

On chante aussi et on commente le devoir de l’un et les déboires des autres.

Certains pleurent quand d’autres rient, histoire de faire en sorte que le temps défile “en mesure” et non à l’allure des soucis du moment.

De pôle emploi à France travail, il n’y avait qu’un pas et la troupe de la Scène populaire s’en empare avec humour. Les acteurs posent leurs regards moqueurs et caustiques sur les méandres de ses personnages à la recherche d’emplois.

Avec Mona Riewer, Loussiné Martirossian, Claire Spangaro, Elisabeth Gilbert, Céleste Ingrand, Aimie Calvet, Agnès Bonjean, Sarah Lambert, Mathilde Belingard, Johann G. Louis, Michel Durigatto, Ivan Bartošek, Nicolas Chaix, Jeanne Leroy de la Brière, Anaëlle Cloarec

Spectacle de la scène populaire du conservatoire Gustave Charpentier

Le lundi 15 décembre 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-15T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-15T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-15T20:00:00+02:00_2025-12-15T21:30:00+02:00

Auberge de jeunesse Yves Robert, Halle Pajol 21 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Salle de spectacle au sous-solParis

marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504