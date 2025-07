LES COMPTINES A JAULIN / Yannick Jaulin Le Volume Vern-sur-Seiche

LES COMPTINES A JAULIN / Yannick Jaulin Le Volume Vern-sur-Seiche samedi 18 octobre 2025.

LES COMPTINES A JAULIN / Yannick Jaulin Le Volume Vern-sur-Seiche Samedi 18 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Entrée payante / De 5 à 9€ / 50 min /Réservation conseillée

Concert

Dans le cadre du Festival Marmaille.

Yannick Jaulin vous invite à plonger dans l’univers des comptines, ces petites mélodies qui berçaient les routes de son enfance et celles de ses enfants. Projet intime et universel, ode à la transmission et au lien entre générations.

Accompagnées par la musique ample et lumineuse de Nicolas Meheust, ces comptines prennent vie avec une richesse sonore unique. La voix de Jen Rival vient sublimer ce voyage poétique en clôturant ce recueil avec grâce.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T16:50:00.000+02:00

http://levolume.fr/ 02 99 62 96 36 accueil.volume@vernsurseiche.fr http://www.levolume.fr

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36