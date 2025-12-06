Les comptines de Kikobert TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-24 10:30 – 11:10

Gratuit : non Tarif unique : 10€ Tarif unique : 10€ En famille, Jeune Public

« Les comptines de Noël », Kikobert nous plonge au cœur du pays du Père Noël avec des comptines facétieuses : « Il fait froid au pays du Père Noël », « Les pieds dans la neige », « Il est sympa mon sapin », « Le plus beau des cadeaux », « Père Noël galipettes »… Des comptines originales qui sont comme autant de boules de Noël à accrocher aux branches du sapin ! Dans ce spectacle, Kikobert explore avec malice la magie de Noël et fait briller des étoiles dans les yeux des enfants. Avec Nicolas Berton dit Kikobert au chant et au ukulélé & Morvan Prat au ukulélé basse. Écrit par Nicolas Berton et Morvan Prat.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com