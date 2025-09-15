Les comptines de mon jardin Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Samedi 31 janvier 2026 de 10h15 à 10h45 et de 16h à 16h30. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Un duo musical autour des comptines et des chansons de gestes telles que Petit escargot , l’araignée Gipsy , Rock’n roll des gallinacées et bien d’autres encore !Enfants

Un spectacle participatif, à la découverte de l’univers du jardin et des animaux qui le peuplent.Une invitation à la danse pour les tout-petits ! .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A musical duo based on nursery rhymes and gesture songs such as « Petit escargot », « l?araignée Gipsy », « Rock?n roll des gallinacées » and many more!

German :

Ein musikalisches Duo rund um Kinderreime und Gestenlieder wie « Kleine Schnecke », « Gipsy-Spinne », « Rock?n Roll der Gallinacées » und viele andere mehr!

Italiano :

Un duo musicale basato su filastrocche e canzoni gestuali come « Petit escargot », « l’araignée Gipsy », « Rock’n roll des gallinacées » e molte altre!

Espanol :

Un dúo musical basado en canciones infantiles y gestuales como « Petit escargot », « l’araignée Gipsy », « Rock?n roll des gallinacées » ¡y muchas más!

