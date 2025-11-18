Les comptines de noël de Kikobert TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Les comptines de noël de Kikobert 23 – 26 décembre TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-23T10:30:00 – 2025-12-23T11:10:00

Fin : 2025-12-26T10:30:00 – 2025-12-26T11:10:00

Avec son spectacle « Les comptines de Noël », Kikobert nous plonge au cœur du pays du Père Noël avec des comptines facétieuses : « Il fait froid au pays du Père Noël », « Les pieds dans la neige », « Il est sympa mon sapin », « Le plus beau des cadeaux », « Père Noël galipettes »…

Des comptines originales qui sont comme autant de boules de Noël à accrocher aux branches du sapin ! Dans ce spectacle, Kikobert explore avec malice la magie de Noël et fait briller des étoiles dans les yeux des enfants.

Avec Nicolas Berton dit Kikobert au chant et au ukulélé & Morvan Prat au ukulélé basse.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240121228 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tntheatre.com »}]

Avec « Les comptines de Noël », Kikobert invite les enfants à un voyage joyeux au pays du Père Noël, entre chansons et magie festive. comptines famille

