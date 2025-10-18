Les Comptinettes Biblio’fil Impasse des Sports Vair-sur-Loire
Les Comptinettes Biblio’fil
Impasse des Sports Bibliothèque Marcel Rouvreau Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Début : 2025-10-18 09:30:00
fin : 2025-10-18 10:00:00
2025-10-18 2025-11-20 2025-12-18
Lectures, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits (0 à 3 ans).
Impasse des Sports Bibliothèque Marcel Rouvreau Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 31 95
English :
Readings, nursery rhymes and finger games for toddlers (0-3 years).
German :
Lesungen, Reime und Fingerspiele für Kleinkinder (0 bis 3 Jahre).
Italiano :
Letture, filastrocche e giochi di dita per i più piccoli (0-3 anni).
Espanol :
Lecturas, canciones infantiles y juegos de dedos para niños pequeños (0-3 años).
