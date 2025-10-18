Les Comptinettes Biblio’fil Impasse des Sports Vair-sur-Loire

Les Comptinettes Biblio’fil Impasse des Sports Vair-sur-Loire samedi 18 octobre 2025.

Les Comptinettes Biblio’fil

Impasse des Sports Bibliothèque Marcel Rouvreau Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:30:00

fin : 2025-10-18 10:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-20 2025-12-18

Lectures, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits (0 à 3 ans).

.

Impasse des Sports Bibliothèque Marcel Rouvreau Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 31 95

English :

Readings, nursery rhymes and finger games for toddlers (0-3 years).

German :

Lesungen, Reime und Fingerspiele für Kleinkinder (0 bis 3 Jahre).

Italiano :

Letture, filastrocche e giochi di dita per i più piccoli (0-3 anni).

Espanol :

Lecturas, canciones infantiles y juegos de dedos para niños pequeños (0-3 años).

L’événement Les Comptinettes Biblio’fil Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis