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Les concertos d’azur PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille Marseille 16e Arrondissement

dimanche 18 octobre 2026 · PIC - Pôle Instrumental Contemporain - Marseille · Marseille 16e Arrondissement

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
PIC - Pôle Instrumental Contemporain - Marseille
Adresse
36 montée Antoine Castejon
Ville
13016 Marseille 16e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
12 12 12

Marseille 16e Arrondissement

Les concertos d’azur

Dimanche 18 octobre 2026 à partir de 15h30. PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Concert de sortie de disque
Un programme pour mandoline et piano qui met en lumière des œuvres composées à Malte et Marseille entre 1750 et aujourd’hui. L’initiative a fait l’objet de deux disques avec Vincent Beer-Demander et l’Ensemble Télémaque parus sous le label marseillais Label Maison Bleue.

Tous deux professeurs au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, Vincent Beer-Demander et Jean Jacques Bédikian défendent ce programme qui donne une large place à la création avec notamment « Cent’Anni » de Raoul Lay et « Fighting for Hope » de Karl Fiorini.

Entre lumière, nostalgie, virtuosité et modernité, ce programme atteste de la vitalité du petit luth méditerranéen et de sa place prépondérante dans le paysage musical marseillais.

Programme :
Tommaso Prota : Sonata in sol maggiore per mandolino e continuo
(1727 – 1768) Allegro – andante – allegro

Salvatore Leonardi : Souvenir de Malte
(1872 – 1938)

Joseph Vella : Variations sur un thème folklorique maltais opus 138
(1942 – 2018) dédié à Vincent Beer-Demander

Karl Fiorini : Fighting for Hope
(1979) dédié à Vincent Beer-Demander
Commande de l’Ensemble Télémaque

Raoul Lay : Cent’Anni
(1964) dédié à Vincent Beer-Demander
Commande de l’Ensemble Télémaque

Coproduction Arts Council Malta   .

PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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Album Release Concert

L’événement Les concertos d’azur Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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