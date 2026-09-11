Les concertos d’azur PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille Marseille 16e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 16e Arrondissement

Les concertos d’azur

Dimanche 18 octobre 2026 à partir de 15h30. PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Concert de sortie de disque

Un programme pour mandoline et piano qui met en lumière des œuvres composées à Malte et Marseille entre 1750 et aujourd’hui. L’initiative a fait l’objet de deux disques avec Vincent Beer-Demander et l’Ensemble Télémaque parus sous le label marseillais Label Maison Bleue.



Tous deux professeurs au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, Vincent Beer-Demander et Jean Jacques Bédikian défendent ce programme qui donne une large place à la création avec notamment « Cent’Anni » de Raoul Lay et « Fighting for Hope » de Karl Fiorini.



Entre lumière, nostalgie, virtuosité et modernité, ce programme atteste de la vitalité du petit luth méditerranéen et de sa place prépondérante dans le paysage musical marseillais.



Programme :

Tommaso Prota : Sonata in sol maggiore per mandolino e continuo

(1727 – 1768) Allegro – andante – allegro



Salvatore Leonardi : Souvenir de Malte

(1872 – 1938)



Joseph Vella : Variations sur un thème folklorique maltais opus 138

(1942 – 2018) dédié à Vincent Beer-Demander



Karl Fiorini : Fighting for Hope

(1979) dédié à Vincent Beer-Demander

Commande de l’Ensemble Télémaque



Raoul Lay : Cent’Anni

(1964) dédié à Vincent Beer-Demander

Commande de l’Ensemble Télémaque



Coproduction Arts Council Malta .

PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Album Release Concert

L’événement Les concertos d’azur Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille