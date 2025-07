Les concerts à la maison Diluvienne La Geneytouse

Les concerts à la maison Diluvienne La Geneytouse jeudi 10 juillet 2025 19:30:00.

Les concerts à la maison Diluvienne

50 Route de Saint-Auvent La Geneytouse Haute-Vienne

Début : 2025-07-10 19:30:00

fin : 2025-07-10 22:00:00

2025-07-10

Il s’agit d’un festival itinérant de concerts organisés chez des particuliers, dans toute la Haute-Vienne par l’association La Bougeotte. Les habitant.es nous ouvrent les portes de leurs jardins et nous nous chargeons de l’organisation du concert.

6ème édition des Concerts à la Maison !

Le jardin de Juliana et Jean Pierre, à La Geneytouse, accueillera le concert de Diluvienne et l’exposition de EDA.

CONCERT avec Diluvienne est un trio vocal qui aime explorer. Il détricote et retricote des chants du répertoire occitan, frappe les rythmes percussifs des danses traditionnelles, compose des morceaux écoféministes. Les trois voix qui le composent portent la force simple de polyphonies qui touchent la peau et excitent les cellules.

Eda viendra nous exposer ses créations d’artisane vitrailliste. Elle fait partie du collectif ‘De La Lumière au Vitrail

Buvette et petite restauration sur place .

50 Route de Saint-Auvent La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 18 84 67 lesconcertsalamaison@gmail.com

