Le dimanche 1er juin à 16h, le château de Villechauvon organise un concert de piano accompagné d’une lecture de textes sur le thème « Musique et Poésie ».

Vous retrouverez des œuvres de Ludwig Van Beethoven et de Franz Liszt qui rythmeront des textes de Victor Hugo.

Gilbert Parrinello, Piano

Pascale Parrinello, Textes

Le concert sera suivi de « notes sucrées ». .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 00 72 41 villechauvon@gmail.com

English :

On Sunday June 1 at 4pm, the Château de Villechauvon is organizing a piano concert accompanied by a reading on the theme of « Music and Poetry ».

German :

Am Sonntag, den 1. Juni um 16 Uhr findet im Schloss Villechauvon ein Klavierkonzert statt, das von einer Textlesung zum Thema « Musik und Poesie » begleitet wird.

Italiano :

Domenica 1° giugno alle 16.00, il Castello di Villechauvon organizza un concerto di pianoforte accompagnato da una lettura sul tema « Musica e poesia ».

Espanol :

El domingo 1 de junio a las 16.00 horas, el castillo de Villechauvon organiza un concierto de piano acompañado de una lectura sobre el tema « Música y poesía ».

