LES CONCERTS AU JARDIN ESTAMPE MUSICALE – Béziers, 5 juin 2025 07:00, Béziers.

Hérault

LES CONCERTS AU JARDIN ESTAMPE MUSICALE 9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-06-05

Martine Flaissier et Stéphanie de Malefette interprèteront des œuvres de Debussy, Fauré, Massent, Saint-Saëns, sublimes reflets de la diversité du début du XXe siècle.

Martine Flaissier et Stéphanie de Malefette interprèteront des œuvres de Debussy, Fauré, Massent, Saint-Saëns, sublimes reflets de la diversité du début du XXe siècle.

Duo violon et harpe.

Gratuit sur réservation. .

9 rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

Martine Flaissier and Stéphanie de Malefette perform works by Debussy, Fauré, Massent and Saint-Saëns, sublime reflections of the diversity of the early 20th century.

German :

Martine Flaissier und Stéphanie de Malefette werden Werke von Debussy, Fauré, Massent und Saint-Saëns interpretieren, die die Vielfalt des frühen 20. Jahrhunderts erhaben widerspiegeln.

Italiano :

Martine Flaissier e Stéphanie de Malefette eseguiranno opere di Debussy, Fauré, Massent e Saint-Saëns, sublimi riflessi della diversità del primo Novecento.

Espanol :

Martine Flaissier y Stéphanie de Malefette interpretarán obras de Debussy, Fauré, Massent y Saint-Saëns, sublimes reflejos de la diversidad de principios del siglo XX.

L’événement LES CONCERTS AU JARDIN ESTAMPE MUSICALE Béziers a été mis à jour le 2025-05-09 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE