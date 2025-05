LES CONCERTS AU JARDIN PROMENADE ROMANTIQUE – Béziers, 12 juin 2025 07:00, Béziers.

Hérault

LES CONCERTS AU JARDIN PROMENADE ROMANTIQUE 9 rue du Capus Béziers Hérault

Début : 2025-06-12

fin : 2025-06-12

2025-06-12

Le Duo Arpegi vous convie à un moment riche en émotions et en sensations avec un concert mêlant des œuvres de Schubert, Massenet, Tchaïkovski, Granados…

Avec Nathalie Mengual (guitare) et François Ragot (violoncelle).

Gratuit sur réservation. .

9 rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

Duo Arpegi presents an emotionally-charged concert featuring works by Schubert, Massenet, Tchaikovsky, Granados? for guitar and cello.

German :

Das Duo Arpegi bietet Ihnen ein Konzert voller Emotionen mit Werken von Schubert, Massenet, Tschaikowsky, Granados? für Gitarre und Violoncello.

Italiano :

Il Duo Arpegi propone un concerto ricco di emozioni con opere di Schubert, Massenet, Tchaikovsky, Granados e altri per chitarra e violoncello.

Espanol :

El Dúo Arpegi le trae un concierto cargado de emoción con obras de Schubert, Massenet, Tchaikovsky, Granados y otros para guitarra y violonchelo.

