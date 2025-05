LES CONCERTS AU JARDIN SÉRÉNADE ROMANTIQUE – Béziers, 26 juin 2025 07:00, Béziers.

Hérault

LES CONCERTS AU JARDIN SÉRÉNADE ROMANTIQUE 9 rue du Capus Béziers Hérault

Début : 2025-06-26

fin : 2025-06-26

2025-06-26

Un programme musical imaginé par le Conservatoire Béziers Méditerranée, inspiré de l’univers sonore de Gustave Fayet, interprété par ses élèves.

Gratuit sur réservation. .

9 rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

A musical program imagined by the Conservatoire Béziers Méditerranée, inspired by Gustave Fayet?s sound universe, performed by his students.

German :

Ein vom Conservatoire Béziers Méditerranée erdachtes Musikprogramm, das von der Klangwelt Gustave Fayets inspiriert ist und von seinen Schülern interpretiert wird.

Italiano :

Un programma musicale ideato dal Conservatorio di Béziers Méditerranée, ispirato ai suoni di Gustave Fayet ed eseguito dai suoi studenti.

Espanol :

Un programa musical ideado por el Conservatorio Béziers Méditerranée, inspirado en los sonidos de Gustave Fayet e interpretado por sus alumnos.

