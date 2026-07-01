Les concerts au Ravito des cyclos Ernolsheim-Bruche
samedi 18 juillet 2026 · Ernolsheim-Bruche
Informations pratiques
Ernolsheim-Bruche
Les concerts au Ravito des cyclos
Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-18
Buvette et petite restauration maison dans le jardin de la maison éclusière n°3 près du du canal de la Bruche. Accessible à pied ou à vélo par la piste cyclable du canal de la Bruche
Concerts les samedis soirs par beau temps dans le jardin de la buvette de la maison éclusières n°3 le long du Canal de la Bruche. Accessible seulement à pied ou à vélo par la véloroute du Canal de la Bruche.
Il vaut mieux réserver votre table. Les concerts sont libres avec une participation pour les artistes.
Programme sur https://www.ravitodescyclos.com/evenements ou sur Facebook .
Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est
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English :
Refreshments and light, homemade meals in the garden of the %E9clusi%E8re n%B03 house near the Bruche Canal. Accessible on foot or by bike via the Bruche Canal bike path
L’événement Les concerts au Ravito des cyclos Ernolsheim-Bruche a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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