Informations pratiques

Ernolsheim-Bruche

Les concerts au Ravito des cyclos

Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-18

Buvette et petite restauration maison dans le jardin de la maison éclusière n°3 près du du canal de la Bruche. Accessible à pied ou à vélo par la piste cyclable du canal de la Bruche

Concerts les samedis soirs par beau temps dans le jardin de la buvette de la maison éclusières n°3 le long du Canal de la Bruche. Accessible seulement à pied ou à vélo par la véloroute du Canal de la Bruche.

Il vaut mieux réserver votre table. Les concerts sont libres avec une participation pour les artistes.

Programme sur https://www.ravitodescyclos.com/evenements ou sur Facebook .

Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est

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English :

Refreshments and light, homemade meals in the garden of the %E9clusi%E8re n%B03 house near the Bruche Canal. Accessible on foot or by bike via the Bruche Canal bike path

L’événement Les concerts au Ravito des cyclos Ernolsheim-Bruche a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig