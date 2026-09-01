Informations pratiques

Gatuzières

LES CONCERTS BAL TRAD AVEC TRADOSPHERE

Gatuzières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Les Brasseurs du Moulin de la Jonte vous invite à danser avec Troposphère ! Début du concert à 20h30, participation au chapeau et restauration sur place .

Tradosphère, c’est la rencontre entre les danses trad d’ici et les musiques du monde. Un cercle circassien bulgare, un andro équatorien, une mazurka malienne ou une valse réunionnaise… il y en a pour toutes les sensibilités, et le voyage se fait autant par le corps que par les oreilles, pour un concert Bal trad ancré et voyageur.

Tradosphère, ce sont aussi sept musicien.nes passionné.e.s, au violon, violoncelle, clarinette, accordéon, guitare, charango, basse, percussions du monde… Les voix, solistes et polyphoniques, renforcent encore l’émotion et l’énergie.

Bienvenue dans le vaste monde !

Repas spécial ce soir là, le menu reste à définir

Les tireuses seront branchées avec un large choix de bières et softs à la pression!

Petite & grande restauration faite maison avec des produits locaux !

Ouverture du bar et du point de vente de 10h à 00h. Concert à 20h30

Entrée libre, participation au chapeau .

Gatuzières 48210 Lozère Occitanie +33 4 48 50 00 80

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English :

Les Brasseurs du Moulin de la Jonte invites you %E0 to dance with Troposph%E8re! The concert starts at 8:30 p.m.; admission is by donation, and food is available on site.

L’événement LES CONCERTS BAL TRAD AVEC TRADOSPHERE Gatuzières a été mis à jour le 2026-08-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes