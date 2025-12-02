Les concerts de barbara oaio en trio Ablain-Saint-Nazaire
Les concerts de barbara oaio en trio Ablain-Saint-Nazaire mardi 2 décembre 2025.
Les concerts de barbara oaio en trio
Rue Marcel Lancino
Eglise Saint-Nazaire Ablain-Saint-Nazaire Pas-de-Calais
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-02
2025-12-02
Née en France d’un mélange de courants italiens, berbères et ardéchois, Oaio a découvert la musique et l’écriture en crapahutant dans les montagnes argentines. Bercée par la folk, la musique latino-américaine, le jazz et le bluegrass, elle signe avec Bizarre Monde un premier album de chanson francophone métissée aux influences méditerranéennes et américaines. À la guitare, au ukulélé ou au banjo, elle porte une voix idéaliste et chaleureuse qui invite à un voyage poétique et humain, entre mémoire, couleurs et quête de réconciliation.
English :
Born in France to a mix of Italian, Berber and Ardèche influences, Oaio discovered music and songwriting while scrabbling around in the mountains of Argentina. Lulled by folk, Latin-American music, jazz and bluegrass, Bizarre Monde is her first album of French chanson blending Mediterranean and American influences. Playing guitar, ukulele or banjo, her warm, idealistic voice invites you on a poetic and human journey, between memory, color and the quest for reconciliation.
German :
Oaio wurde in Frankreich als Kind einer Mischung aus italienischen, berberischen und Ardèche-Strömen geboren. Sie entdeckte die Musik und das Schreiben, als sie in den argentinischen Bergen herumkraxelte. Sie wurde von Folk, lateinamerikanischer Musik, Jazz und Bluegrass geprägt und hat mit Bizarre Monde ihr erstes Album mit einem frankophonen Chanson geschrieben, das mediterrane und amerikanische Einflüsse vereint. Auf der Gitarre, der Ukulele oder dem Banjo trägt sie eine idealistische und warme Stimme, die zu einer poetischen und menschlichen Reise zwischen Erinnerung, Farben und dem Streben nach Versöhnung einlädt.
Italiano :
Nata in Francia da un mix di origini italiane, berbere e dell’Ardèche, Oaio ha scoperto la musica e la scrittura di canzoni mentre si aggirava tra le montagne dell’Argentina. Cullata dal folk, dalla musica latino-americana, dal jazz e dal bluegrass, Bizarre Monde è il suo primo album di canzoni francesi che fondono influenze mediterranee e americane. Suonando la chitarra, l’ukulele e il banjo, la sua voce calda e idealista accompagna gli ascoltatori in un viaggio poetico e umano attraverso la memoria, i colori e la ricerca della riconciliazione.
Espanol :
Nacido en Francia de una mezcla de herencia italiana, bereber y ardèche, Oaio descubrió la música y la composición de canciones mientras escarbaba en las montañas de Argentina. Arrullada por el folk, la música latinoamericana, el jazz y el bluegrass, Bizarre Monde es su primer álbum de canciones francesas que mezclan influencias mediterráneas y americanas. Tocando la guitarra, el ukelele y el banjo, su voz cálida e idealista lleva a los oyentes por un viaje poético y humano a través de la memoria, el color y la búsqueda de la reconciliación.
