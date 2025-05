Les concerts de « Ça Bar en live » – La Cavalerie, 17 mai 2025 07:00, La Cavalerie.

Aveyron

Les concerts de « Ça Bar en live » 13 rue la la ville La Cavalerie Aveyron

Chanteuse de L’HARMONIE SUD-AVEYRON, Leslie va nous interpréter des morceaux de variété internationale !

Une 1ère partie en douceur pour nous mettre dans l’ambiance puis une 2ème partie plus ambiancée où vous allez pouvoir vous déchaîner !

Son répertoire 4 non blondes, Amy Winehouse, Bruno Mars, Jérusalema, Teddy Smith, Coldplay, David Guetta, Muse….

A partir de 21h, à Ça Bar en Live .

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 74 82 05 92

English :

Leslie, lead singer of L’HARMONIE SUD-AVEYRON, will be performing a selection of international hits!

German :

Als Sängerin von L’HARMONIE SUD-AVEYRON wird Leslie uns Stücke aus der internationalen Vielfalt vortragen!

Italiano :

Leslie, cantante de L’HARMONIE SUD-AVEYRON, si esibirà in una selezione di successi internazionali!

Espanol :

Leslie, cantante de L’HARMONIE SUD-AVEYRON, interpretará una selección de éxitos internacionales

