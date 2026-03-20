Les concerts de la Féria de Pâques Arles

Les concerts de la Féria de Pâques

Du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

À l’occasion de la Féria de Pâques, Arles vibrera tout au long du week-end au rythme des concerts et animations musicales organisés dans différents lieux emblématiques de la ville.

Entre formations traditionnelles, orchestres, bandas et concerts aux sonorités festives et gipsy, la musique accompagnera les temps forts de la fête et contribuera à faire vivre l’ambiance chaleureuse et conviviale de la féria, aussi bien en journée qu’en soirée. Places, terrasses et rues du centre-ville accueilleront ainsi un programme musical varié, pensé pour tous les publics.



Programme des concerts Féria de Pâques à Arles



Vendredi 3 avril 2026



*21h Concert “Punto y Aparte”. Terrasse bois des Arènes.



Samedi 4 avril 2026



* 11h Concert de la Philharmonique du Pays d’Arles. Place de la République, parvis de l’Hôtel de Ville.



* 21h Concert “Gipsy Kingdom”. Terrasse des Arènes.



* 21h30 ou 22h Concert-spectacle “Show Lorca”. Place de la République



Dimanche 5 avril 2026



* 15h Concert de Peñas. Place de la République.



* 20h30 Concert “Punto y Aparte”. Rue de la Cavalerie, devant la fontaine Amédée Pichot.



* 21h Concert Singular Tropique. Terrasse des Arènes.



* À partir de 21h30 Concert de la Banda Les Phacochères et de la Peña du Languedoc, suivi du Toro de Fuego. Place de la République.



Lundi 6 avril 2026



* 15h30 Concert “Las Gypsies”. Place de la République. .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

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English :

For the Féria de Pâques, Arles will be vibrating all weekend long to the rhythm of the concerts and musical events organized in the city’s most emblematic venues.

L’événement Les concerts de la Féria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles